La promessa di Salvini "La Tramvia si può fare Il progetto merita di avere finanziamenti"

di Gabriele Masiero

PISA

"Faccio solo un accenno, perché ne parleremo a giugno con il sindaco di Pisa dopo le elezioni, ma credo che il progetto della Tramvia sul quale si è lavorato possa e debba trovare finanziamenti". È la promessa di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e vicepremier, fatta ieri davanti alla platea dell’Unione industriale pisana. Non vuole farlo, nella sua veste istituzionale, il nome il leader del Carroccio, ma poi indossa i panni del capo della Lega e rivolto al sindaco Conti ha aggiunto: "Quindi Michele, vedi di convincere i pisani e vincere le elezioni".

Ma, al netto della battuta, l’endorsement al progetto pisano della Tramvia, al quale ha lavorato anche il comune di San Giuliano Terme, c’è tutto. "Ogni anno finanziamo un bando per questi progetti - ha sottolineato Salvini - e credo che il progetto pisano possa e debba trovare la giusta attenzione". Non ha voluto dire di più il leader leghista, se ne riparlerà dopo le elezioni ma Pisa è pronta a fare la sua parte e a consegnare il dossier con molte speranze in più dei mesi scorsi. Del resto era stato proprio il sindaco nel suo intervento di saluto a ribadire la necessità di puntare su intermodalità e un trasporto pubblico collettivo "più moderno ed efficiente". "Il grande cambiamento dei prossimi anni - ha spiegato - passerà dalla realizzazione di una tramvia che rivoluzionerà non solo la mobilità in città, ma anche l’approdo di turisti e pendolari. Il progetto, già presentato, prevede il collegamento tra la Stazione e l’ospedale di Cisanello, con due ramificazioni verso piazza dei Miracoli e la stazione di San Rossore e verso il complesso del Cnr fino al confine con San Giuliano. Il Comune di Pisa ha già il progetto e parteciperà al prossimo bando che verrà indetto dal ministero delle Infrastrutture".

Poi Conti ha difeso l’aeroporto e chiesto "di finanziare lo studio per una nuova linea Pisa-Empoli sul tracciato Pisa-Firenze per ridurre a meno di 30 minuti il tempo di percorrenza tra Pisa e Firenze e avvicinare così la costa all’Alta velocità Roma-Milano e accelerare lo studio di fattibilità per collegamenti veloci Livorno-Pisa-Lucca, utilizzando la linea ferroviaria esistente come metropolitana di superficie, con fermate sull’asse interessato, e con perno centrale la stazione di Pisa San Rossore". Temi sui quali Salvini ha promesso di impegnarsi: "Sono opere necessarie e non più rinviabili sulle quali siamo pronti a fare la nostra parte". E sull’aeroporto ha concluso: "Devono crescere entrambi in una logica di complementarietà e sono contento di sentire che anche Giani la pensa allo stesso modo, fuori dalla dinamica campanilistica di Pisa e Firenze". Secondo il governatore toscano infatti, "Pisa è l’aeroporto intercontinentale della Toscana e nei prossimi giorni partono i lavori della nuova aerostazione per dare al ‘Galilei’ il profilo che merita: basta campanili dobbiamo lavorare con una prospettiva di una regione che ha più di 50 milioni di persone che vengono qui per turismo, affari e altro".