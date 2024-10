La prima business tower pisana: "Simbolo del potenziale cittadino"

L’intero sesto piano della Torre Nord è stato locato da ATI Invest a Steam, società pisana del Gruppo Sintecnica, che lavora su scala internazionale nel settore della geotermia e che insedierà a Cisanello il suo quartier generale. La torre diventerà la prima business tower cittadina e oltre alla nuova sede di Steam, ospiterà la nuova sede dello studio di ingegneria e architettura Ati Project (negli ultimi sette piani). I restanti piani sono disponibili in affitto per altre sedi aziendali e uffici mentre al piano terra ci sarà uno spazio dedicato a un bar e un ristorante. Steam è stata fondata nel 1987 e dal 2015 è entrata a far parte del gruppo Sintecnica, operando in più di 30 paesi e diventando uno dei principali attori mondiali nella consulenza e progettazione in campo geotermico.

"Questa nuova Torre Nord - dice Matteo Quaia, ceo di Steam - è per noi l’espressione fisica del potenziale del territorio pisano, popolato da eccellenze. La decisione di collocare la nostra sede principale nella Torre, accanto agli uffici di ATI Project, è la conferma che aziende di consulenza locali che operano al livello globale possono cooperare e rappresentare un driver fondamentale per lo sviluppo, non solo per Pisa, ma anche per tutta l’Italia". La società, aggiungono Branko Zrnic e Luca Serri, fondatori di Ati Invest, "incarna una visione innovativa e sostenibile, perfettamente allineata con lo spirito che caratterizza l’intero progetto della Torre Nord". Infatti, oltre all’apertura del quartier generale di Steam la sede pisana sarà anche il punto di riferimento sul territorio di Sintecnica Engineering, azienda di ingegneria e consulenza che opera in un ampio spettro di industrie e settori, affiancando le altre due sedi principali di Milano e Cecina (Livorno) e quelle secondarie già attive in altre regioni italiane.

"Conosciamo bene Ati Project - sottolinea il presidente di Sintecnica, Luca Menini - e prevediamo ampie opportunità di collaborazione per realizzare progetti di taglia internazionale sia qui in Toscana, che in Italia e all’estero". La Torre Nord, acquisita da Ati Invest lo scorso giugno dal Gruppo Bulgarella, è parte del più ampio complesso del Parco delle Torri di Cisanello. Parallelamente all’ultimazione dell’edificio è già iniziato il lavoro di Ati Invest per locare le diverse unità immobiliari disponibili: per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3783043286 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Gab. Mas.