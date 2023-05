La piazza rossocrociata per Michele Conti "Scegliete chi ama Pisa"

I gazebo delle liste e il volantinaggio in piazza Vittorio Emanuele e poi il corteo silenzioso fino a piazza della Pera, passando da Corso Italia e stringendo mani ai cittadini incontrati per strada. La chiusura della campagna elettorale di Michele Conti è un bagno di folla in piazza Gambacorti, per l’occasione interamente rossocrociata. Quando il corteo entra nella piazza si accende la musica e qualche minuto dopo arriva anche il candidato sindaco del centrodestra, tra un tripudio di palloncini bianchi e rossi e di bandiere di Pisa. In centinaia indossano la maglia rossocrociata. "In questi anni - scandisce Conti - ho sempre anteposto l’interesse della città a quello degli stessi partiti che mi sostenevano, continuerò a farlo. Per me Pisa e i pisani vengono prima di tutto. La scelta al ballottaggio è solo questa: tra chi vuole lavorare per la città e chi invece la usa per laboratori politici. Non ci sono due modelli di città, ma due città diverse: quella del 2018 e quella del 2023. Se la città di oggi vi piace di più vi chiedo di votare per me. Per partecipare insieme al cambiamento". Prima di Conti, a salire sul palco al centro della piazza, sono stati alcuni cittadini: Fulvio Bartoli, docente universitario; Silvia Piccini guida turistica, Nur Mohammad Baker cameriere; Mauro Catalini sindacalista, Marina Giusti cantante dei Cubi Rossi, Alessandro Ghiara, laureando in architettura, e la pensionata Ombretta Cinacchi. Tutti hanno ricordato "come la città sia cambiata in meglio in questi anni e il merito è di Conti che ha sempre saputo ascoltare i cittadini e lavorare per la gente e non per gli interessi di partito". Dopo il comizio conclusivo la festa di chiusura della campagna elettorale in piazza della Pera è proseguita fino a mezzanotte con aperitivo, musica e volantinaggi. Insieme al sindaco uscente, i rappresentanti e i candidati di tutte le liste che lo sostengono e tanti simpatizzanti: tutti con maglietta rossocrociata d’ordinanza.

Gab. Mas.