La passione per la musica e quel sorriso gentile Pontedera piange Andrea

PONTEDERA (Pisa)

Nella tarda mattinata la notizia della tragedia ha iniziato a diffondersi anche a Pontedera, lasciando sgomenti parenti, amici e conoscenti. Un’intera città si è trovata improvvisamente a piangere la perdita di un giovane uomo molto conosciuto, non solo in ambiente musicale e culturale, ma anche tra gli appassionati di Vespa. E nel giornalismo, perché Andrea, iscritto all’albo dei pubblicisti, era stato a lungo collaboratore per la redazione pontederese de Il Tirreno. Ma la musica era la sua prima passione: docente di batteria, percussioni e chitarra, uno dei fondatori con il fratello Alessandro, pianista, e altri soci nel 1997 all’Accademia Musicale Toscana, confluita poi nell’Accademia Musicale Pontedera, che lo impegnava anche come componente del consiglio direttivo. Dal 2019 entra nella banda, la Filarmonica Volere è Potere. Da due anni insegnava anche alla Pisa Music Academy a La Fontina dove era riuscito ad entrare subito in sintonia con i bambini ed i ragazzi ai quali insegnava e con i colleghi che si "uniscono al dolore della famiglia e della fidanzata". Insegnava poi alla scuola di musica Associazione Toscana Musica APS di Ponte a Egola, di cui era titolare e docente, ed alla Nuovisuoni di Livorno. Oggi l’Accademia Musicale Pontedera rimarrà chiusa per lutto. "Andrea era un docente straordinario – lo ricordano Luigi Nannetti e Giordano Bindi dell’AMP –. Riusciva ad appassionare gli allievi con il suo modo unico di insegnare, carismatico, ha mandato molti ragazzi in conservatorio. Lo distingueva la sua poliedricità musicale, spaziava dalla chitarra alla batteria e ultimamente si era dedicato al jazz. Era orgoglioso del nuovo progetto della musica d’insieme che avevamo iniziato a sviluppare da alcuni mesi". L’altra sua grande passione la Vespa e le auto d’epoca. "Sempre presente ai raduni, se c’era bisogno di condividere momenti, di fare confusione. Sempre un passo indietro, mai un passo avanti – lo ricorda Eugenio Leone –. Dietro al suo sorriso coinvolgente c’era una persona di una gentilezza profonda e di grande sensibilità interiore". "Pontedera piange la tragica scomparsa di Andrea Lanini – così il sindaco, Matteo Franconi – uomo eclettico e straordinario, artista, musicista, docente, giornalista. Un uomo e un professionista innamorato del territorio in cui viveva a cui ha sempre dedicato, anche con il suo generoso impegno, quell’intelligenza profonda e gentile che rappresentavano la cifra più bella dell’umanità. Mi piace ricordarlo con quel sorriso garbato dedicato a tutti in ogni occasione. Ci stringiamo in un triste, commosso e silenzioso cordoglio attorno alla famiglia e ai suoi affetti più cari".

Luca Bongianni