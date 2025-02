La parola a Pesciatini: "Riaprire gli studios. Gran bella idea"

Pisa e il cinema? Un’epopea glamour dalla carta patinata e un pizzico di nostalgia se si pensa agli studios Pisorno – padre di Cinecittà – dove recitarono tutti i più grandi, compresa Sofia Loren. Nonostante quell’epoca sia rimasta solo nei ricordi dei pisani, la macchina da presa ha continuato a riprendere gli scorci più iconici di Pisa e del suo litorale. Nel tempo, infatti, la città della Torre è diventata il set di veri e propri pezzi di storia del cinema come ‘La Medea’ di Pasolini fino alle più recenti serie televisive tra cui ‘L’amica geniale’ tratta dal romanzo di Elena Ferrante. L’ultima a sbarcare è la trasmissione culinaria di Sky ‘4 Ristoranti’, condotta da chef Alessandro Borghese.

Paolo Pesciatini, assessore al Turismo, la nostra città si riconferma un hotspot privilegiato per girare film, serie televisive e programmi di successo… "Proprio così, del resto non va scordato che il territorio è legato a doppio filo con la storia del cinema italiano. Per l’appunto, gli studios cinematografici di Tirrenia furono i primi ad essere costruiti in Italia nel 1933, mentre Cinecittà arrivò solo successivamente nel 1937 a Roma".

Esatto. "Nella nostra città sono stati girati film che hanno fatto la storia, uno su tutti ‘La Medea’ (1969) di Pier Paolo Pasolini, una pellicola che abbiamo proiettato sulle mura di piazza dei Miracoli in occasione del centenario della sua nascita. Ultimamente, poi, la nostra città ha richiamato anche serie televisive e Tv show".

Insomma, una città sempre più attrattiva… "Sì, ci sono tanti luoghi ancora da valorizzare sotto questo punto di vista: in particolare il nostro litorale, ma anche le nostre piazza (per esempio piazza dei Cavalieri oppure piazza Santa Caterina) e il parco di San Rossore. Potrebbero diventare dei set importanti per dare vita a nuove sceneggiature".

E’ di circa 2 anni fa la proposta lanciata dalla capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Elena Meini, di riportare gli Studios cinematografici a Tirrenia. Che ne pensa? "L’idea è straordinaria, ma si tratta di vedere come e chi potrebbe intervenire su quell’area che ospitava gli ex stabilimenti. Un progetto nel cassetto è quello di realizzare un museo del cinema e una residenza artistica".

Resterà solo una bella idea sulla carta? "Alle belle idee vanno date le gambe, ma ciò non significa che non si possa pensare in grande".

Borghese ha finito di girare, proprio in queste ore, la puntata pisana di ‘4 Ristoranti’ che andrà in onda presumibilmente non prima del 2026. Cosa ha portato (e porterà) a Pisa? "Ha contribuito ad accendere i riflettori su un altro segmento importante della nostra offerta turistica rappresentato dall’enogastronomia. Occorre infatti di parlare di turismi al plurale, perché la nostra offerta di accoglienza è variegata".

Dopo il successo di ‘4 Ristoranti’ c’è chi ora spera di vedere in città la troupe di ‘4 Hotel’, programma condotto da un altro grande chef, Bruno Barbieri. Cosa ne pensa? "Sarebbe fantastico. Lo aspettiamo a braccia aperte. Sarebbe un’altra bella occasione".

Ilaria Vallerini