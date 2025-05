Bizzarri, tifoso in giallo. Lo sponsor più longevo: "Amore nerazzurro"

In un’Arena Garibaldi tutta festante, tra bandiere nerazzurre e sogni che finalmente si sono avverati, c’era un uomo che ha attirato l’attenzione di tutti: indossava la maglia gialla numero 32 di Moreo, ed era visibilmente emozionato mentre condivideva con la squadra e tutto lo staff della società la gioia di questa storica promozione del Pisa in Serie A. Quell’uomo è Mariano Bizzarri Ollandini, presidente del Corpo Guardie di Città, figura riservata ma fondamentale nel lungo percorso di rinascita del calcio pisano.

Dal 2002 al 2017, il suo istituto di vigilanza privata è stato lo sponsor più longevo nella storia nerazzurra: in quegli anni difficili, tra retrocessioni, crisi societarie e gestioni controverse, Bizzarri Ollandini non ha mai smesso di sostenere la società, la squadra e tutti coloro che organizzavano iniziative collaterali per arricchire e potenziare l’interesse intorno al club.

"Ci siamo sempre stati, anche nei momenti più bui - ricorda l’imprenditore - e abbiamo affrontato con serietà e dedizione criticità organizzative e gestionali, garantendo stabilità, sostegno economico e vicinanza concreta. Il nostro contributo, spesso lontano dai riflettori, è stato essenziale per mantenere vivo il progetto sportivo nerazzurro e ha rappresentato una base solida su cui gli attuali proprietari hanno potuto costruire un percorso virtuoso e ambizioso, culminato con la promozione in Serie A. Abbiamo accolto e sostenuto con convinzione il presidente Giuseppe Corrado e contribuito anche a facilitare il dialogo tra Gianfranco Grassini, proprietario del marchio Pisa Sporting Club, e la società, favorendo così il recupero dei diritti d’uso dello storico marchio".

Al termine della stagione 2016/17 il rapporto commerciale tra Corpo Guardie di Città e nerazzurri si interruppe, ma la passione per il Pisa non si è mai spenta tanto che lo scorso 4 maggio, ha aggiunto Bizzarri Ollandini, "la collaborazione è ripresa per un’occasione speciale: l’apertura dell’Arena per permettere ai tifosi di vivere insieme, davanti ai maxischermi, l’emozione di Bari–Pisa e celebrare una promozione storica in Serie A". Ecco perché la presenza del presidente del Corpo Guardie di città all’Arena Garibaldi, nel cuore della festa, non è solo simbolica: racconta una storia fatta di dedizione, sacrificio e visione e il successo di questo Pisa è costruito anche su una semina che parte da lontano e alla quale l’imprenditore ha contribuito.

Gabriele Masiero