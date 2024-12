La novità. Lungomare illuminato

"Quest’anno l’atmosfera natalizia si percepisce davvero sul litorale". Ne è convinto il presidente di Conflitorale Confcommercio Luca Ravagni, che ieri mattina in Sala delle Baleari ha presentato gli appuntamenti natalizi che faranno vivere il lungomare durante l’ultimo mese dell’anno. "Voglio fare un plauso - ha detto Ravagni - all’illuminazione nelle vie del litorale che, rispetto al passato, ha fatto splendere con allestimenti e luci molte zone come via Maiorca, via Repubblica Pisana, via Palio d’Agostino, piazza delle Baleari, piazza Belvedere, via dei fiori, largo Belvedere e viale Del Tirreno". Ma quest’anno il Natale del litorale non risplende soltanto nelle luci: nei prossimi fine settimana arriveranno 5 eventi per grandi ma soprattutto piccoli tra Marina e Tirrenia. Si parte domenica con la scuola di circo a Marina dove un’animatrice circense aiuterà i bambini ad apprendere le tecniche base di alcuni dei più conosciuti attrezzi presenti nel circo. A chiusura della serata si terrà uno spettacolo scenico di led luminosi. Sempre domenica, ma a Tirrenia, arriverà il pony per i bimbi e dopo nella chiesa di San Francesco, sarà inaugurato l’albero all’uncinetto. Sabato 14 a Marina sarà allestita un’area di giochi in legno. Il giorno dopo, in piazza Sardegna, arriva la casa-albero di Babbo Natale con trono, cassetta per le letterine, tavolino con due panche, dove sarà presente Santa Claus che distribuirà caramelle raccoglierà le letterine. Il weekend del 21-22 vedrà sabato a Marina il Teatrino dei Burattini a tema natalizio. Domenica a Tirrenia tornerà la casa di Babbo Natale. Inoltre, dalle 15 alle 17, ci sarà il pony per bambini. Sugli zoccoli dei cavallini si chiuderanno gli eventi del lungomare, ma non prima di un ultimo appuntamento, il 29 dicembre a Tirrenia.