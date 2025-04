La nostra invenzione per tutti!. Il Robot che crea connessioni

Arriva Gino Domestichino che ti aiuta a riattivare mente e corpo e ti riporta la voglia di fare. Durante questi anni ci siamo accorti che molta gente diventa asociale, sta sola in casa e non gode della bellezza del mondo esterno. Le persone, a volte, preferiscono stare in casa e perdono la voglia di prendersi cura di sé stessi. Anche tanti bambini come noi passano molto tempo ai dispositivi elettronici smettendo di fare attività fisica. È qui che entra in gioco Gino Domestichino, un’invenzione che può cambiare le abitudini delle persone e renderle più attive. Ma chi è Gino Domestichino? E’ un robot alto, di forma cilindrica, di materiale antiproiettile e impermeabile grazie ad un sistema all’avanguardia che lo rende anche resistente alla polvere.

Tutto grigio, indossa una maglietta azzurra e un pantalone nero. Il suo software è programmato per spronare chi lo utilizza a migliorare la propria vita sociale. Gino Domestichino entra nelle case di chi fatica ad avere relazioni con gli altri e si sta lasciando andare prendendosi poca cura di sé e dell’ambiente in cui vive. Esso aiuta a fare amicizia, a risolvere i litigi, fa compagnia nei momenti di solitudine e ti spinge ad uscire di casa per incontrare altre persone.

Se percepisce che si trascorre troppo tempo sui social o su dispositivi elettronici, Gino Domestichino, che è collegato ad essi, li spegne e incita ad uscire a fare una passeggiata. E’dotato di un programmatore particolarmente sensibile: percepisce lo stato d’animo della persona e interagisce con essa cercando di ascoltarla e di consigliarla, proprio come farebbe un buon amico ma non cerca di sostituirsi ad esso, ecco perché lui incoraggia a contattare un amico reale fornendo una lista tra le persone più adatte.

Se c’è bisogno di aiuto nelle faccende domestiche lui mette la persona nella condizione di svolgere tutto ciò che può fare, in caso invece di difficoltà ad eseguire alcuni lavori, egli si mette a disposizione e svolge le mansioni richieste.

Questo innovativo Amico è programmato anche per favorire la cura della persona; esso infatti diventa anche un personal trainer che stimola la persona all’esercizio fisico, gli consiglia una dieta salutare e la sostiene ad abbandonare i brutti vizi nocivi per la salute.

Gino Domestichino ti aiuta in ciò di cui hai bisogno ma attenzione! Se si accorge che non fai le cose di proposito si blocca: egli infatti non è umano e il suo scopo è di offrire continuamente supporto a chi si sente “perso” e a chi non si sente in grado di fare nulla, facendolo tonare attivo nella vita di tutti i giorni.