La Nazione regala il Calendario. Il volontariato sul territorio

di Antonia Casini

Le mani che aiutano, ogni giorno. E’ ancora il volontariato il protagonista del calendario de La Nazione 2024 che sarà distribuito in abbinamento gratuito con il quotidiano sabato 30 dicembre a Pisa, Pontedera e tutta la provincia, grazie a tanti sostenitori. Un modo per far conoscere il lavoro silenzioso di tante realtà su tutto il territorio: 12 scatti che mostreranno il volto dei volontari in diversi ambiti. Dall’Auser di Pontedera, al gruppo cinofili della Misericordia (Pontedera). E ancora: RosaAmara di Cascina, Anc di Pontedera, Gva antincendi di Calci, Mare sicuro e Glap per Vecchiano, Bhalobasa di Perignano, Ari di Pontedera, la Croce Rossa di Pontasserchio, Anp di Pontedera, l’Anmic di Pisa e la Caritas.

