La milanese Tecnoindagini farà il check up dell’Arena

Sarà la società milanese Tecnoindagini srl ha eseguire le indagini diagnostiche sullo stadio. Lo si apprende dalla determina del dirigente comunale Gabriele Cerri, competente per l’edilizia pubblica, che definisce l’azienda di Cusano Milanino di "eccellente esperienza avendo già realizzato una serie di studi e prove di laboratorio in collaborazione con il Politecnico di Milano finalizzate all’approfondimento delle problematiche derivanti dal fenomeno dei distacchi di intonaco e di sfondellamenti nei solai" vale a dire le stesse criticità manifestate dall’Arena nel corso dei sopralluoghi del 27 e 31 ottobre scorsi da parte della commissione provinciale di vigilanza, che hanno portato alla chiusura parziale della gradinata. Inoltre la società milanese incaricata di effettuare le indagini per stabilire l’esatto stato di salute dello stadio, si legge ancora nella determina, con quegli studi "ha consentito la realizzazione della metodologia di indagine non invasiva tecnico strumentale denominata Sonispect, unica nel suo genere, eseguita con analisi strumentali soniche e termografiche, capace di fornire un giudizio preciso ed oggettivo del fenomeno che permette il rilievo puntuale dello stato di conservazione dell’intradosso dei solai e soprattutto oltre ad essere eseguito in tempi rapidi su vaste superfici, consente di non interrompere le attività all’interno degli edifici".

Nel dettaglio il lavoro della Tecnoindagini si articolerà in sei diverse fasi: ricostruzione della storia dell’edificio, osservazione all’infrarosso del solaio mediante analisi termografica, analisi costruttiva del solaio mediante l’esecuzione di microdemolizioni, analisi con battitura manuale, analisi con metodo strumentale ‘sonispect’ e libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai".

Per fare tutto ciò il Comune spenderà poco meno di 6mila euro contando, però, di avere nel giro di poche settimane il quadro completo dello stato di salute dell’Arena e, anche, una sorta di quantificazione del danno per capire quante risorse serviranno per rendere lo stadio adeguato, moderno e funzionale alle esigenze di oggi. Del resto ad avere convinto l’amministrazione comunale è proprio il metodo di lavoro della Tecnoindaghini e del suo studio brevettato Sonispect che, si legge sul sito della società milanese, "rileva lo sfondellamento dei solai e quantifica il livello di rischio per ogni area interessata dal fenomeno, verifica l’intonaco per individuare l’aderenza di tutti gli strati e localizza eventuali anomalie, indirizza la manutenzione da intraprendere per disinnescare crolli secondo le priorità rilevate e analizza i solai per rilevare caratteristiche costruttive e creare una memoria storica del solaio".

Gab. Mas.