La maratona oratoria dei penalisti

Il direttivo della Camera Penale di Pisa “A. Cristiani”, aderendo all’iniziativa assunta dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, organizza per mercoledì 12 giugno una ’maratona oratoria’ in piazza Vittorio Emanuele, dalle 18 alle 21 "per denunciare e dare voce a coloro che non possono parlare, perché si focalizzi l’attenzione sulla drammatica ed intollerabile situazione delle carceri italiane". "Da inizio anno – spiegano dalla Camera Penale pisana – 39 persone detenute, sia in corso di pena che ancora in custodia cautelare, hanno scelto di togliersi la vita e questi dati allarmanti non possono essere più ignorati. “Non c’è più tempo!” gridano le camere penali di fronte all’indifferenza della politica, che non affronta il problema in alcun modo ed omette da sempre di intervenire in modo efficace per migliorare un sistema penitenziario anacronistico e che rappresenta la negazione di tutti i diritti, oltre che il palese fallimento della nostra società".

"Il nostro sistema penitenziario – continuano i penalisti pisani – per come strutturato è contrario ai diritti fondamentali della persona, la permanenza in carcere in Italia è una pena di morte velata e i dati relativi a questi suicidi lo dimostrano. Non possiamo dimenticarci di queste persone solo perché indagate o condannati per un reato, la politica deve intervenire e non permettere più questo scempio". Si prevedono numerosi interventi da parte di tanti avvocati penalisti (e non) del foro di Pisa, operatori del diritto, rappresentanti di associazioni che si alterneranno ai microfoni. Gli interventi saranno intervallati dall’ascolto di alcuni frame selezionati di brani musicali a tema, commentati dall’avvocato Fabrizio Bartelloni, associato alla Camera penale di Pisa ed esperto di musica di autore.