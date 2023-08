La Madonna di Loreto a Marina via kayak

Ha fatto tappa questa mattina al porto di Marina di Pisa la statua della Madonna di Loreto che sta facendo un tour per mezza Italia via kayak, a cura di Roberto Rabboni. Ad accogliere la statua, insieme a don Francesco Barsotti, già parroco di San Sisto e ora di Marina di Pisa, era presente l’assessore al Demanio Marittimo e al turismo, Paolo Pesciatini. La statua della Madonna di Loreto è stata poi trasferita alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, per essere esposta alla venerazione dei fedeli. Oggi sarà poi trasferita in forma privata alla chiesa dell’Assunta per il rosario delle 9 e la santa Messa delle 9.30. Rimarrà poi esposta alla venerazione dei fedeli per l’intera giornata e alle 21.15 è in programma la veglia conclusiva di preghiera.

"Aver consegnato nelle mani di Papa Francesco l’immagine della Madonna di Loreto ci ha investito di una forza e spinta molto più grande di quella fisica, la stessa forza che poi ci ha portato a Lampedusa", spiegano dal pellegrinaggio. "L’idea di raggiungere Trieste e Ventimiglia – aggiungono – nasce dal fatto di “completare” quello che ci sembra un percorso iniziato con i pellegrinaggi precedenti L’intenzione è quella di far percorrere a questa immagine il restante delle coste italiane, per far sì che l’abbraccio amorevole e la protezione di Maria possa coprire tutta l’Italia".

L’immagine della Madonna raggiunge i cuori per sostenere l’animo portando speranza ed accoglienza con una forza ed immediatezza immensa.

"Le esperienze dei pellegrinaggi precedenti – concludono – ci hanno fatto comprendere come l’arrivo della Santa Madre dona pace, serenità, speranza, coraggio, unione e raccoglimento, valori sempre più importanti".