La grande danza sulle Mura

Dopo il successo al Teatro Nuovo di Pisa, “Primavera di Danza”, la rassegna diretta da Flavia Bucciero e organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana, prosegue sulle Mura di Pisa con lo spettacolo “Quella meraviglia di Alice” che si terrà domani e sabato alle 11 e alle 19 e domenica alle 11 lungo le suggestive mura di Pisa (già sold out la replica del 24 maggio delle 11) , Ispirato a “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Alice nello Specchio” di Lewis Carroll questa produzione firmata da Flavia Bucciero e da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e realizzata con il sostegno di MiC e Regione e la collaborazione di CoopCulture, ha totalizzato più di cento repliche in Italia e all’estero. La storia di una Alice moderna che si muove in un universo in continua metamorfosi, strumento privilegiato per oltrepassare i confini del reale. A seguire performance di danza virtuale ECHO di Cora Gasparotti, coreografa e danzatrice del metaverso, estituzione della Residenza Artistica che l’artista ha svolto a Pisa nell’ambito del progetto “Artisti nei Territori” di Con.Cor.D.A. , sostenuto da MiC e Regione Toscana presso Teatri di Danza e delle Arti. Intanto, già si lavora alla terza edizione del festival che è ormai un appuntamento fisso della città dedicato alla danza che celebra l’incontro tra Compagnie di respiro internazionale che hanno regalato al pubblico, spettacoli che sperimentano nuovi linguaggi e visioni in danza. Particolarmente apprezzato lo spettacolo “Aporie del presente” della Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia. In scena anche Compagnia romana Mandala Dance con “Balancier” di Paola Sorressa interpretato dai danzatori Alessia Stocchi, Davide Galuppi e Matteo Almici sulle musiche di Alva Noto e Aleksi Perala e la Compagnia ASMED - Balletto di Sardegna con “Oscure Luminescenze”. Domenica è andata in scena la Compagnia Natiscalzi TD di Reggio Emila con gli spettacoli: “La timidezza del lupo” con le coreografie di Claudia Rossi Valli che è anche interprete insieme a Elena Grappi e “Nebbia”, una produzione Cinqueminuti APS/Compagnia Abbondanza Bertoni di e con Tommaso Monza. "La danza deve diventare sempre più protagonista a Pisa e l’impegno di Con.Cor.D.A/ Movimentoinactor in questa direzione è molto forte. Con i Festival “Primavera di Danza” e “NavigArte” che avrà inizio a settembre, il pubblico ha la possibilità di apprezzare la qualità delle nostre proposte. L’obiettivo che perseguiamo da sempre è creare un movimento per la danza che porti le persone in teatro ma anche a scoprire i luoghi della città che diventano palcoscenici ideali", ha dichiarato Flavia Bucciero.