La Giornata della Solidarietà: "Fra rispetto, inclusione e pace"

Sarà il rispetto il tema centrale della diciottesima edizione della Giornata della Solidarietà, l’evento promosso dall’associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets che sta per arrivare a Pisa il 29 aprile. Un appuntamento che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado della provincia per ribadire l’importanza della sensibilizzazione sulle tematiche solidali e che quest’anno avrà al centro il "rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo, pace e inclusione". La diciottesima edizione vedrà la partecipazione 246 classi - circa 6mila studenti di Pisa, San Giuliano, Cascina e Palaia - che tra le 8.30 e le 12 di martedì prossimo saranno coinvolte in ben 83 percorsi in moltissime realtà e luoghi della città. Gli eventi ci saranno anche nel Parco di San Rossore, che accoglierà 30 classi, ma soprattutto a Cascina, che per la prima volta avrà sul territorio ben due iniziative. Al termine della mattinata, alle 12, ci sarà la cerimonia di chiusura della Giornata della Solidarietà in piazza XX Settembre dove non sarà prevista l’esibizione dei paracadutisti, sostituita da uno spettacolo del Grinch Gentile e dei ballerini Francesco Sperelli e Greta Cappagli.

"Una giornata straordinaria frutto della sinergia di moltissime realtà del territorio – commenta entusiasta la presidente dell’associazione Nicola Ciardelli Odv, Federica Ciardelli - che vuole mandare il messaggio di partecipazione, condivisione e impegno per creare una società più consapevole e rispettosa delle diversità e attenta ai bisognosi". "Federica e Francesca Ciardelli hanno trasformato l’amore che hanno e che nutrivano per il fratello in quell’amore stesso che Nicola aveva nei confronti della vita - dice l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - e nei confronti della patria". "Questa importante giornata - fa eco l’assessore Gabriella Porcaro - ci consente di vedere con chiarezza la visione che anche il Santo Padre ci ha proposto in una enciclica: rispettare la madre terra e le persone". Aggiunge poi l’assessore Pesciatini: "Il rispetto è uno dei principi fondamentali anche nella costituzione. Il rispetto per ciò che l’uomo crea, per la cultura, per la ricerca scientifica e tecnologica, per l’ambiente. Nel momento in cui si rispetta l’uomo, si rispetta anche il creato nella sua complessità". "La Giornata della Solidarietà - conclude Maria Antonietta Scognamiglio - è un dono per i giovani: avranno un giorno dedicato al rispetto, al volersi bene e all’aiuto del prossimo".