La festa delle scuole di San Giuliano

Grande festa di fine anno per le scuole materne sangiulianesi nell’iniziativa organizzata insieme al Comune di San Giuliano Terme al Parco della Pace. Nello spazio a verde della frazione di Pontasserchio bambini e bambine, insieme ad insegnanti e genitori, si sono trovati in un momento di gioia. Hanno partecipato le scuole dell’infanzia dell’istituto Niccolini, con bambine e bambini provenienti da Gello, Agnano, Asciano, Campo, Ghezzano che, vestiti con magliette di colori diversi, hanno intonato canzoni riguardanti l’attualità, soprattutto quelle con messaggi di pace.

Bambine e bambini si sono esercitati con le insegnanti in vista di questo evento e poi hanno cantato tutti insieme durante la festa. In più hanno potuto conoscere i compagni delle altre classi e dei plessi coinvolti, così come hanno fatto i genitori. "Un momento bellissimo, abbiamo riempito il Parco della Pace di colori, felicità e socializzazione – afferma l’assessora alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli –. Si tratta del primo appuntamento i che abbiamo voluto come Amministrazione comunale per dare attuazione al desiderio del dirigente scolastico del Niccolini, Alessandro Benetti, che proprio nei giorni del suo insediamento nell’anno scolastico 2019-2020 aveva espresso il desiderio di organizzare un evento del genere, ma purtroppo in mezzo c’è stata la pandemia di coronavirus che ha fatto saltare tutti i piani".

"E proprio l’uscita dalla ‘fase covid’ – aggiunge l’assessora – ci dà una ulteriore spinta ad organizzare il prossimo anno questa bellissima iniziativa, rendendola ancora più bella. Promuoveremo incontri tra bambini e bambine di scuole diverse".