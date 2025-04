La due giorni di Star Event

Pisa diventa per un week end un grande set a cielo aperto, dove rivivere la saga leggendaria di Star Wars. Torna il 3 e 4 maggio "Star Event", l’iniziativa dedicata alla saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni e che per la IX edizione si arricchisce di nuove attrazioni e appuntamenti, tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars e Scuola Padwan. Lo spettacolo ricco di iniziative avrà luogo in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Collego ed EmPisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Giusti Auto, Bcc Banco Fiorentino, la collaborazione di Royal Victoria Hotel e la partecipazione di Telethon, che sarà presente con un proprio stand.

"Un’iniziativa davvero importante che ha ormai assunto una dimensione nazionale, permettendo di far conoscere Pisa a un pubblico sempre più ampio – ha affermato alla presentazione il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - sono proprio appuntamenti di questo tipo che fanno compiere il salto di qualità alla nostra offerta turistica". "Alle tante iniziative di successo abbiamo aggiunto una vera e propria experience, dove il pubblico potrà vivere in prima persona il set di Star Wars e verrà presentato uno speciale fan film – ha spiegato Riccardo Di Nasso, co-organizzatore dell’evento e titolar di ColLego - l’obiettivo è quello di offrire sempre nuovi stimoli ai visitatori , l’evento è diventato ormai un riferimento capace di richiamare oltre 10mila persone a Pisa, con gruppi che arriveranno da Milano, Napoli, Roma e Firenze".

Dalle 10 di sabato il centro di Pisa ospiterà una miriade di iniziative "stellari", tra combattimenti coreografici, un contest dedicato ai cosplayer Star Wars ricostruzioni di scenografie e oggetti di scena, una scuola Padawan per trasformare i più piccoli in veri e propri cavalieri Jedi. Da non perdere la Parata in costume che sabato e domenica alle 17.30 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo. "Star Event è un appuntamento importante per la nostra città e ogni anno è riuscito a innovarsi garantendo sempre novità in grado di attirare sempre più appassionati e visitatori a Pisa" ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.