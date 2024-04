La diversità negli ecosistemi è ricchezza e forza

La comunità umana, come quella delle piante e animali, è formata da persone con caratteristiche, usanze e nazionalità diverse. Come abbiamo visto nelle foreste del Parco di S. Rossore esiste una grande biodiversità, anche le persone formano “foreste umane” in cui siamo tutti diversi gli uni dagli altri, ma insieme formiamo un “ecosistema umano”. A questo punto dovremmo fare un tutt’uno con la natura e imparare a considerarla come una grande “Mamma” perché ogni cosa esiste grazie a lei, dal cibo, agli indumenti e anche alle nostre case. Inoltre la natura ha creato tutti noi senza utilizzare “inchiostro e stampino” perché se fossimo tutti uguali la vita sulla terra non sarebbe possibile. La diversità è necessaria e bella ma non per fare preferenze, perché non è giusto giudicare una persona per il fisico, per la pelle e per le sue capacità, anche se non sono come le nostre. La diversità è dappertutto. Noi siamo tutti diversi ma in realtà tutti uguali perché tutti nasciamo, cresciamo, ci sviluppiamo e purtroppo moriamo, e l’interno dei nostri corpi non manifesta nessuna differenza. Il fatto di essere diversi ma fondamentalmente uguali è per creare bellezza, ricchezza e unione. Ogni essere umano deve essere capace di convivere con tutti perché anche noi esseri umani facciamo parte di un ecosistema fragile e la fragilità dipende da come ci trattiamo gli uni con gli altri e la nostra forza sta nel ritrovarci uniti nel rispetto reciproco e in equilibrio con “Mamma” natura.