La città si prepara al “Pisa Summer Knights”: le modifiche alla viabilità

Pisa, 29 agosto 2023 – Dal 1° al 13 settembre nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri ritorna il "Pisa Summer Knights" contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: si inizia con Angelo Pintus (1° settembre), poi la coppia composta da Francesco Renga e Nek (2 settembre) quindi il 3 settembre sarà la volta dello spettacolo "Lo strano incontro" che vedrà insieme sul palco Giorgio Panariello e Marco Masini. Il 7 settembre Metempsicosi con "No Filter" quindi sarà la volta dello showman Enrico Brignano (9 settembre) e a seguire il giorno successivo il comico Jonathan Canini. Grande chiusura il 13 settembre con Francesco De Gregori e Antonello Venditti. La prevendita dei biglietti è attiva sul circuito Ticketone.

Contestualmente a questi eventi si sono rese necessarie alcune modifiche al traffico. Nei giorni 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 e 13 settembre dalle 18 alle 2 chiusura del traffico veicolare e divieto di transito pedonale (eccetto muniti di biglietto di ingresso) in Piazza dei Cavalieri, via Dini (dalla piazzetta Vallerini), via Consoli del Mare (dal civico n.2) via Corsica (dal civico n.4) e via Dalmazia (tratto Arco del Gualandi). In via San Frediano chiusura al traffico veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali fino alla chiusura.

Da domenica 27 agosto a giovedì 14 settembre istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree di allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del concerto in piazza dei Cavalieri, via Dini, via San Frediano, via Corsica e via Consoli del Mare con sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in via Oberdan.