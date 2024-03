La circolare dei musei sui Lungarni. Svolta per i turisti. E per i pisani

Da lunedì parte la circolare dei Lungarni. E potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione per la mobilità collettiva pisana. Attesa da oltre un decennio, la nuova linea del trasporto pubblico locale da sogno diventa realtà grazie all’entrata in servizio, proprio nel giorno di Pasquetta, della linea 25 di Autolinee toscane che collegherà il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina ai Lungarni per trasferire turisti ben oltre il sito Unesco e nel cuore del centro storico facilitando l’accesso ai principali musei cittadini. ieri il sindaco Michele Conti, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli e il presidente del gestore unico regionale del trasporto pubblico, Gianni Bechelli, hanno accompagnato i media nel viaggio inaugurale del nuovo servizio, pensato sostanzialmente per un’utenza turistica ma che può rappresentare anche una svolta per le abitudini dei pisani. Intanto, infatti, si parte con i primi sei mesi di attività che coincidono proprio con la stagione turistica: la linea 25 sarà attiva tutti i giorni con una frequenza ogni 15 minuti fino al 31 ottobre e compirà il tragitto circolare dei Lungarni, con fermate nei pressi di tutti i musei cittadini, partendo e rientrando dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, che funziona come hub dei pullman turistici. Quella che parte lunedì è una prima sperimentazione di un progetto che affonda le radici nel tempo (il primo ordine del giorno che ne parlava fu approvato nel 2014 su proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini) e che potrebbe svilupparsi ulteriormente anche attraverso altre iniziative destinate a incentivare il turismo (a cominciare da una cartellonistica dedicata proprio al park Pietrasantina per far conoscere il servizio ai turisti). "E’ un’azione per dare concretezza - ha detto Conti - a quell’idea di ‘Pisa oltre la Torre’ a cui da tempo stiamo lavorando. Si tratta di un nuovo servizio dedicato in particolare ai turisti che vedrà la possibilità di arrivare sui Lungarni dal parcheggio di via Pietrasantina e poter scendere in prossimità dei musei. Per la circolare è stata anche predisposta una nuova fermata all’altezza del Lungarno Simonelli davanti al museo delle antiche navi e degli Arsenali Repubblicani che mancava".

Secondo Dringoli, "il percorso permette di raggiungere i principali punti di interesse, in particolare i musei che insistono sui nostri Lungarni e rappresenta una vera opportunità per i turisti che visiteranno la città: ringrazio Autolinee Toscane che ha subito accettato l’idea di inserire questa nuova linea non appena è stato possibile farlo all’interno del nuovo contratto di servizio urbano". La linea è stata appositamente pensata insieme al Comune, ha concluso Bechelli, e "incentiverà ‘utilizzo del trasporto pubblico a favore dei cittadini e turisti che desiderano visitare le varie realtà culturali di Pisa che si snodano nei Lungarni, ma è anche la dimostrazione della collaborazione positiva e costruttiva che Autolinee Toscane ha con il Comune: questa scelta fa parte di un progetto più ampio che stiamo portando avanti sia a Pisa che nel resto della Toscana e che punta a fare del trasporto pubblico locale toscano un servizio di livello europeo".