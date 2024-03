La Chiesa della Spina rifiorisce per il Capodanno Pisano

Sono partiti stamani, sabato 23 marzo, a Pisa i festeggiamenti del Capodanno Pisano, l’evento con il quale la nostra città saluta, con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo, il nuovo anno. Molti preparativi sono in corso alla Chiesa della Spina per la realizzazione dell’Infiorata dell’Annunciazione. La Proloco di Fucecchio è al lavoro da stamani per allestire l’infiorata che dalle 13 di oggi ha rinnovato l’atmosfera della bellissima chiesetta nei pressi di Ponte Solferino. L’Infiorata è una riproduzione con petali di fiori di un’immagine dell’Annunciazione, allestita sul pavimento della chiesa. Per vederla, la Chiesa della Spina rimarrà aperta al pubblico sabato 23, domenica 24 e lunedì 24 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Nel pomeriggio di oggi sabato in palazzo Gambacorti si è anche svolta la cerimonia per i 50 anni dell’associazione musici sbandieratori “Città di Pisa”. Mentre questa sera in piazza dei Cavalieri, alle 21.30, si terrà lo spettacolo teatrale di strada “Aurora” a cura della compagnia ‘Piccolo Teatro Nuovo”, con attori, trampolieri, musica ed effetti pirotecnici. La domenica 24 marzo è invece dedicata ai festeggiamenti per i cinquant’anni dell’associazione sbandieratori di Pisa con esibizioni e cortei (ore 11.45 con partenza da piazza XX Settembre e alle ore 15.15 con partenza da piazza Vittorio Emanuele e arrivo a piazza Cavalieri) con uno spettacolo insieme ai loro omologhi provenienti da tutta la Toscana: sbandieratori e musici della città di Bettolle, il Gruppo storico alfieri e musici della Malmarina di Calenzano, gli sbandieratori della Contrada Querciola di Fucecchio, sbandieratori e musici della Compagnia dell’Orso di Pistoia, compagnia sbandieratori e musici di Santa Croce di Suvereto.