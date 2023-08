La Casa di carta arriva in città: "Tanti auguri"

di Ilaria Vallerini

"Per la sua età è una meraviglia", occhi al cielo e tanto stupore. Anche un po’ di sorpresa per la coincidenza di una visita decisa all’ultimo minuto con una data storica. Darko Peric, attore di origini serbe, alla ribalta per la celebrissima serie tv spagnola La Casa di Carta, grazie alla quale è conosciuto in tutto il mondo come Helsinki, uno dei bracci armati del “professore“ dal cuore di burro, è estasiato. Dopo il tour tra i tesori di Piazza dei Miracoli, gli occhi sono colmi di meraviglia. "Mi sono trovato qua per caso, dopo una visita a Lucca con la famiglia e il mio manager abbiamo deciso di fare una breve tappa a Pisa. Giusto qualche ora prima di ripartire". Ad attenderlo l’assessore Paolo Pesciatini che ha fatto da anfitrione al divo insieme alla famiglia tra i "tesori della nostra città, anche quelli meno conosciuti, ma altrettanto importanti. Il turismo – commenta l’assessore – porta le persone a Pisa, ma la cultura è ciò che le fa tornare". Piazza dei Miracoli, con tutti i suoi monumenti e poi piazza dei Cavalieri, e infine piazza delle Vettovoglie per un pranzo conviviale. Parlando, poi, è venuto fuori che "Darko è nato il 25 marzo, una grandissima sorpresa per me e per lui, quando gli ho spiegato che proprio quel giorno a Pisa è festa perché è il Capodanno Pisano". L’attore non se lo è fatto ripetere due volte e ha accettato immediatamente l’invito dell’assessore di tornare presto a Pisa: "Tornerò il prossimo 25 marzo perché sono sempre stato appassionato della storia e cultura italiana, tanto da imparare questa meravigliosa lingua. Tornerò per celebrare la festa della città e per brindare al mio compleanno".

Darko è rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza della città tanto da sperare un giorno di poter girare un film in città. "Sarebbe un vero e proprio sogno".