La carica di tutte le età. In 150 all’hub di Pontedera

È un successo l’Open day tutto dedicato alla vaccinazione contro il Covid-19 e contro l’influenza stagionale ieri mattina in via Mattei a Pontedera, al pian terreno del palazzo blu. Fin dalle prime ore, l’orario di apertura degli ambulatori era 8-13.30 e ci si poteva presentare liberamente senza prenotazione, si sono presentate decine di persone, di tutte le età, e si sono create pure delle file. Siamo arrivati ad oltre 150 vaccinazioni, tra vaccini contro il Covid-19 (circa 140) e quelli antinfluenzali (una decina). "Questa giornata è stata molto positiva – spiega il dottor Piero Cibeca, responsabile del dipartimento Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) per la Valdera e l’Alta Val di Cecina – è andato tutto bene, dall’accoglienza alla somministrazione. Sono giornate importanti per spingere la vaccinazione in Valdera, dove sta andando benissimo con numeri davvero importanti, ed in generale su tutta la provincia di Pisa". Si sono presentate persone di tutte le fasce d’età, dai 18 anni in su.

"La vaccinazione in età pediatrica in questo momento è meno utilizzata – spiega il medico – la maggiore affluenza riguarda in special modo gli over 60, oltre a tutti i soggetti fragili. La giornata di oggi è la conferma che questa campagna di vaccinazione è stata recepita in maniera positiva dalla popolazione". In un periodo in cui i casi Covid sono tornati a salire. "In questi giorni si sta registrando il picco – dice Cibeca – ci sono numeri importanti, basti pensare che molti raffreddori poi risultano positivi al Covid. La vaccinazione resta la prima arma per combattere il virus".

l.b.