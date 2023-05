La carica dei 700 studenti Premiazione con sorprese

di Antonia Casini

Pagine scritte con il cuore: molte sono state dedicate ai nonni. Edizione 2022-2023 del Campionato di giornalismo de La Nazione: sono oltre 700 gli studenti che hanno partecipato. Una rappresentanza, stamani, riceverà i premi per i loro lavori negli Arsenali repubblicani gentilmente concessi dal Comune di Pisa che ha dato il patrocinio all’iniziativa. Un enorme grazie va anche ai dirigenti degli uffici di Palazzo Gambacorti che si sono adoperati per l’evento. I numeri, anche per questo anno, sono altissimi: 28 gruppi partecipanti, per un totale di oltre 30 classi provenienti dalla città e dall’area pisana con Calci, Cascina, Vecchiano, Vicopisano e San Giuliano Terme. Tanti gli sponsor che hanno preparato per i bambini un mare di premi. Quelli locali (in collaborazione con Speed): Cosmopolitan Hotels group, Port Authority (ex Navicelli di Pisa), Belvedere spa, Gruppo Paim, Pharmanutra, Ente Parco di San Rossore. I regionali: Conad Nord Ovest, Autorità idrica Toscana, Autolinee Toscane, Cispel Toscana, ANBI Toscana - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

Ci sono poi tantissimi sostenitori: gruppo Cisom di Pisa, Palazzo blu, Opera della primaziale pisana, Fiab Pisa, Il sorriso di Marianeve onlus, Coldiretti, Unione industriali pisani, Croce Rossa, Misericordia e Pubblica assistenza che garantiscono anche un servizio di primo soccorso con i loro volontari e il direttore del Museo della grafica (professor Alessandro Tosi) con una sorpresa per alcuni dei partecipanti. Rappresentati, inoltre, tutti i Comuni del territorio, le cui amministrazioni saranno presenti all’evento finale e consegneranno attestati.

Prestigiosa la giuria con l’assessore uscente Sandra Munno, i vertici dell’Opa stessa, i vertici degli Industriali e i due rettori dell’Ateneo pisano, professor Riccardo Zucchi, della Sant’Anna professoressa Sabina Nuti e il direttore della Normale, professor Luigi Ambrosio.

Quest’anno non sveleremo la classifica finale che i ragazzi (scuole elementari e medie) scopriranno oggi stesso. Molti i temi toccati dall’attualità alla scuola; dal legame con i nostri nonni all’ambiente. Bravissimi i disegnatori: alcune vignette sono davvero ben realizzate e significative e, proprio per questo, avranno un premio dedicato. Una grande emozione per tutti, sottoscritta compresa, perché la scuola, alla fine, siamo tutti noi.