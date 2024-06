La carica dei 3226 maturandi alle prese con il tema d’italiano

È finita l’attesa: stamattina alle 8.30, al suono della campanella, gli studenti si siederanno tra i banchi per sostenere la prova di italiano che darà ufficialmente il via al grande rito della maturità. Sono 3226 i maturandi della provincia di Pisa che affronteranno la prima prova, dato leggermente in crescita rispetto allo scorso anno quando gli ammessi alla maturità furono 3191. Con loro anche una schiera di docenti e presidi per un totale di 85 commissioni d’esame. Entrando nel dettaglio del Comune di Pisa si contano 1483 maturandi: il numero più alto si registra allo scientifico Ulisse Dini dove gli ammessi alla maturità sono 225, a seguire il liceo Buonarroti con 209 maturandi, il Da Vinci-Fascetti ne conta, invece, 203 divisi tra indirizzo Itis e Ipsia. L’istituto superiore Galilei-Pacinotti, nato dall’unione del liceo classico e dell’istituto tecnico-commerciale, ha ammesso alla maturità 193 studenti. Si registrano 186 maturandi all’istituto tecnico Santoni, 172 al liceo Carducci, 163 all’istituto professionale Matteotti, 105 al liceo artistico Franco Russoli, 27 all’istituto arcivescovile paritario Santa Caterina. Per quanto riguarda Cascina, invece, gli studenti ammessi all’esame di maturità nelle due scuole superiori presenti nel Comune sono in totale 225: nello specifico se ne contano 45 al liceo artistico Russoli e 180 al liceo Antonio Pesenti. Questa mattina in programma la prova di italiano, come di consueto comune a tutti gli indirizzi: gli studenti potranno scegliere tra sette tracce di ambito diverso, artistico-letterario, storico, scientifico, socio-economico. Nei giorni scorsi è impazzito il toto-tracce: il centenario della morte di Giacomo Matteotti e l’intelligenza artificiale sono tra gli argomenti più quotati sul web. Tra le tematiche di attualità più gettonate anche il conflitto israelo-palestinese e il cambiamento climatico. Domani sarà, invece, la volta della seconda prova scritta: dopo ben sei anni ritorna il greco al liceo classico, mentre al liceo scientifico gli studenti saranno chiamati a misurarsi con una prova di matematica. Infine, la prossima settimana sarà il momento dei colloqui orali: saranno oggetto di valutazione anche le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). L’ultimo step da superare per concludere il percorso scolastico e godersi l’estate, prima di affacciarsi all’età adulta.

S.T.