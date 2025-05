La cantautrice Romina Falconi al Cinema Arsenale presenta "Rottincuore"

Pisa, 7 maggio 2025 - Questa sera alle 21 al Cinema Arsenale la cantautrice Romina Falconi presenta “ROTTINCUORE - IL DISCOFILM”, il mediometraggio ispirato all’omonimo concept album in uscita il 16 maggio. Una pellicola che mescola scrittura teatrale, cinema, musica e performance, con l’estetica cruda e lirica che da sempre contraddistingue Romina Falconi. Un cast di attori e attrici accompagna l’artista in un viaggio emotivo e grottesco, dove il dolore si trasforma in arte e l’autobiografia si fonde con l’immaginazione, dando vita a un racconto che è al contempo personale e universale, reale e simbolico. Le voci degli attori si intrecciano in un monologo collettivo, mentre le immagini alternano realtà, visioni oniriche e simboli grotteschi. Un cerchio di 12 peccatori, ciascuno con una ferita aperta e un segreto da confessare, in una stanza sospesa nel tempo, dove nessuno guarisce mai. Al centro, un’autrice che osserva tutto, ma più guarda, più si perde, fino a smarrire completamente se stessa. Al termine della proiezione, della durata di circa 50 minuti, seguirà un talk con Romina Falconi moderato da Roberto Giannoni. Sarà un’occasione per approfondire i temi affrontati nel film e nel disco, conoscere meglio il processo creativo e dialogare direttamente con la cantautrice. Un momento di confronto e riflessione pensato per il pubblico, all’insegna della condivisione e dello scambio.

“ROTTINCUORE”, terzo album di studio di Romina Falconi dopo “Biondologia” e “Certi sogni si fanno attraverso un filo d'odio”, è un concept album composto da 13 brani, anticipato dai singoli "La Suora", "Lupo Mannaro", "Maria Gasolina", "La Solitudine di una Regina" e "Io Ti Includo". Pensato come un viaggio nella psiche umana, ogni brano esplora un atteggiamento estremo e presenta una galleria di peccatori, personaggi segnati da ombre, vizi, disturbi e sindromi ben in vista. Alcuni lottano con vere e proprie patologie, mentre altri non sono riusciti ad adattarsi ai modi e ai costumi del loro tempo. Ogni protagonista cerca di fare del suo meglio, ma ha un intero mondo da ricostruire; il loro obiettivo non è vincere, ma compiere ciò che ci si aspetta da loro. L'album, scritto e composto da Romina Falconi, è stato prodotto da Niccolò Savinelli e Leonardo Caminati, con la partecipazione alla co-scrittura di Roberto Casalino e Immanuel Casto, suo partner in Freak&Chic, che ha curato anche il progetto grafico. Alla produzione hanno collaborato anche Marco Zangirolami, Francesco Katoo Catitti, Matteo Urani, Jason Rooney e Nicco Verrienti. “Rottincuore” è il progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l'illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana. Da sempre, la cantautrice lancia messaggi contro ogni forma di discriminazione, dando voce a personaggi complessi e fuori dagli schemi, come quelli descritti nel suo progetto artistico, che riflette la sua narrazione autentica e senza filtri. Ogni brano rappresenta un atteggiamento estremo ed è arricchito dal “Rottocalco”, l’esclusivo magazine da collezione. Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi è cantautrice indipendente, socia e direttrice artistica di Freak&Chic. Ha pubblicato due album in studio: “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio” e “Biondologia (L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)”. Nel 2022 annuncia il nuovo album “Rottincuore” di futura pubblicazione, anticipato dai singoli “La Suora”, “Lupo Mannaro”, “Maria Gasolina” e “La Solitudine di una Regina”. Ogni canzone è la descrizione di un’ombra psicologica e viene accompagnata dall’uscita di un meta-libro, il “Rottocalco", dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti di Romina, psicologi, giornalisti e illustratori. Dal 2018 ha creato un Centro D'Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, con la presenza della psicologa Monia D'Addio. Il centro d’ascolto è un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.