Iscrizione a scuolabus e refezione scolastica a Pisa per il 2023-2024: tutte le info

Pisa, 20 aprile 2023. Palazzo Gambacorti comunica l’apertura delle iscrizioni ai servizi di trasporto e refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024. TRASPORTO SCOLASTICO. Le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico sono rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia (che abbiano compiuto tre anni), elementari e medie in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel territorio comunale; residenti a più di un chilometro di distanza scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, nel caso in cui non sia presente idoneo servizio pubblico di linea; essere in regola con il pagamento delle tariffe dovute per gli anni scolastici precedenti a quello 2023/2024. La domanda potrà essere presentata fino alle ore 12 di venerdì 30 giugno 2023 e dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione “scuola” al link: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa. L’accesso al sistema di iscrizione on line avviene tramite autenticazione con, SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria).

Il bando, le tariffe del servizio e il regolamento del servizio sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/trasporto-scolastico. Per ulteriori chiarimenti o richieste è possibile scrivere alla mail: [email protected], oppure telefonare ai numeri 050910739-717-718. Gli uffici ricevono inoltre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

REFEZIONE SCOLASTICA. L’iscrizione al servizio di refezione scolastica avviene automaticamente al momento dell’iscrizione a scuola. La domanda dovrà essere obbligatoriamente effettuata: dagli utenti iscritti al primo anno del ciclo scolastico delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; dagli utenti che vogliono richiedere una tariffa agevolata; dagli utenti che vogliono richiedere una dieta particolare per motivi etici, religiosi o sanitari. Anche in questo caso la domanda dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo modulo nella sezione “scuola” al link: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa. L’accesso al sistema di iscrizione on line avviene tramite autenticazione con, SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria).

Il bando, le tariffe del servizio e il regolamento del servizio sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/accesso-al-servizio-modalita-tariffe-e-regolamento. Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo alla mail [email protected] oppure telefonando ai numeri 050910711–719 –767. Gli uffici ricevono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.