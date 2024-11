Sostituita la valvola tricuspide con una bioprotesi rivoluzionaria. Secondo caso al mondo Un altro intervento speciale a Pisa. Per la seconda volta in pochi mesi gli specialisti dell’équipe guidata dal dottor De Carlo hanno impianto una rivoluzionaria bioprotesi sviluppata in America: “Ha delle caratteristiche uniche che aprono la strada al trattamento di pazienti finora esclusi da ogni opzione terapeutica”