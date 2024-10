Massa, primo impianto di un pacemaker bilaterale senza fili

Massa, 22 ottobre 2024 - Un pacemaker bicamerale senza fili è stato impiantato in un paziente dell'ospedale Apuane di Massa. Come spiega la Asl Toscana Nord Ovest: "Si tratta del primo impianto eseguito in Toscana dopo l'approvazione europea e fra i primi in Italia". Il pacemaker bicamerale senza fili è un sistema che "risponde alle esigenze delle persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale", "un'innovazione rivoluzionaria che consente a due pacemaker senza elettrocateteri di comunicare e sincronizzarsi tra di loro ad ogni singolo battito del cuore grazie alla tecnologia di comunicazione implant-to-implant". Ha eseguito l'intervento il team di Cardiologia diretto da Giuseppe Arena, insieme al professor Antonio Curnis dell'Università di Brescia. "Questo sistema - spiega il dottor Arena - amplia la possibilità di trattamento rispetto ai pacemaker monocamerali senza fili. Il dispositivo, denominato Aveir Dr, è composto da due pacemaker, uno stimola l'atrio destro e uno stimola il ventricolo destro. Ogni dispositivo è circa 10 volte più piccolo di un pacemaker tradizionale. A differenza di quelli tradizionali, il pacemaker bicamerale senza fili viene impiantato direttamente nel cuore attraverso una procedura minimamente invasiva che non prevede l'uso di elettrocateteri, pertanto non comporta cicatrici e nemmeno la creazione di una tasca visibile a livello del torace, con una considerevole riduzione dei potenziali rischi di infezioni e un periodo di recupero post-impianto meno restrittivo e più breve". Il "device - conclude - consente di mantenere il sincronismo atrioventricolare quando ve ne sia la necessità clinica, in pazienti con difficoltà di accessi venosi (come i dializzati) o ad elevato rischio infettivo".