Pisa, 8 ottobre 2021 - Undicesima edizione, due elementi che saltano subito all’occhio: il brulicare che segna il ritorno in presenza (soprattutto di tanti giovanissimi alla scoperta della rete) e una nuova, ferma, consapevolezza. Quella data dallo choc della pandemia che ha reso evidente il grado di penetrazione dell’innovazione nella nostra vita quotidiana. Si apre con queste premesse Internet Festival 2021 che vede Pisa – culla del mondo digitale toscano e italiano, come l’ha definita il direttore del Festival Claudio Giua – ancora protagonista. Non è un caso che la parola chiave sia #Phygital, neologismo anglofono per indicare la dimensione che fonde fisico e digitale. Proorio come il Covid ci ha insegnato.

Incontri, perfomance artistiche, degustazioni multisensoriali, installazioni interattive, concerti e libri: anche quest’anno il programma (12 sedi e decine di incontri fino a domenica) è ricchissimo ed è frutto del lavoro di squadra tra enti e fondazioni, una ’prassi’ per If che in tempo di pandemia diventa ancora di più una carta vincente. La Regione Toscana in primis, poi Comune di Pisa, Registro.it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Sant’Anna e Normale. E ancora: Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza con la progettazione e l’organizzazione ’firmate’ Fondazione Sistema Toscana.

"Inauguriamo una manifestazione importante, conosciuta a livello internazionale. E lo facciamo nel cuore di Pisa – queste le parole del sindaco Michele Conti – con tutta la sua storia e i suoi centri di eccellenza e ricerca. Un evento che arriva, tra l’altro, a pochi giorni dai 90 del Cristo Redentore che Guglielmo Marconi accese facendo partire il segnale da Coltano".

Parla di "voglia di scommettere in un futuro che sarà del tutto diverso" il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che colloca Pisa al centro della fotografia della Toscana nel 2050. L’assessore gionale Stefano Ciuffo sottolinea il vantaggio competitivo dato dalle competenze e la presenza di un "mondo nuovo, con regole nuove" sul quale lavorare insieme. Presenti anche l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, Iacopo Di Passio, presidente di Fondazione Sistema Toscana, Anna Vaccarelli, dirigente tecnologo Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e Registro .it, Gian Luigi Ferrari, Dipartimento di Informatica Università di Pisa, Marco Secondini, Scuola Superiore Sant’Anna, Cristina Martelli, segretario generale Camera di Commercio di Pisa che ha voluto inquadrare Internet Festival anche come "attrattore turistico di grande rilievo".

