Pisa, 10 ottobre 2019 - Il giorno è arrivato. Tutti i dubbi su quali siano le regole del gioco da seguire nel mondo digitale saranno discussi e sciolti nei prossimi quattro giorni, dal 10 al 13 ottobre, all'Internet Festival - Forme di futuro. Coinvolti e affrontati diversi mondi: ambiente, videogiochi, cybersecurity, economia e imprese, rapporto tra uomo e tecnologie, arte, danza e musica. Anche la cucina. Il tutto ambientato nei luoghi più suggestivi della città, come il centro congressi Le benedettine, la Cittadella Galileiana, le Logge di Banchi e le Officine Garibaldi.

Insieme ai 50 anni dalla nascita del primo corso di Scienza dell’Informazione (poi Informatica), la città festeggia con la nona edizione l'importanza di conoscere l'innovazione digitale, i suoi sviluppi e influenze. A disposizioni dei partecipanti, dagli zero anni in su, attività, workshop, giochi interattivi e immersivi, esposizioni multimediali con cui poter interagire. A passo veloce nelle strade di Pisa, tra un evento e l'altro, per non perdersi nulla.

Possiamo ancora definire il giornalismo un sistema informativo?

“Il giornalismo si sta trasformando da ciò che si deve sapere in ciò che si vuole sapere”. Così Carlo Sorrentino, professore dell'Università di Pisa, apre l'incontro “Nuovo patto fra il giornalismo e pubblico, per far crescere il valore sociale del giornalismo”. Il primo appuntamento del primo giorno dell'Internet Festival.

“Con l'avvento del digitale il percorso classico dell'informazione - trovare, selezionare le fonti e gerarchizzarle - è stato fortemente destrutturato. Anche le modalità di fruizione delle informazioni sono cambiate”. E la rincorsa degli argomenti commerciali ha portato a una “progressiva perdita di fiducia: il mondo crede sempre meno nel giornalismo, l'Italia in particolare pochissimo e la crisi di fiducia è maggiore dove lo sviluppo demografico è più avanzato - sottolinea Sorrentino - Questo è il momento in cui il giornalismo deve ripensare a se stesso senza avere a sua disposizione i capitali adeguati”.

“Prima vincevano tutti nel patto tra editore e pubblico: l'editore aveva i suoi spazi pubblicitari e il lettore otteneva l'informazione. Ora si è tutto spezzato", dice il giornalista Marco Pratellesi. "I giornalisti erano quelli che decidevano quale informazione dialogare e trasmettere, nell'era attuale sono guardati con sospetto, perché vogliono inserirsi nel dialogo diretto tra la fonte e il pubblico”. Sui social passa una parte del'informazione e la mediazione non è più fatta dal giornalista, "ma dalla conversazione fatta da chiunque. La conversazione prevale sull'informazione. Diamo più valore alla conversazione sui social che l'informazione veicolata e mediata, controllata e verificata".