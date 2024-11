“Inseguendo una stella”: Giuseppe Viviani tra arte, musica e teatro allo spazio Mumu

Pisa, 20 novembre 2024 – Allo Spazio Mumu continuano gli eventi dedicati a Giuseppe Viviani, il principe di Boccadarno: venerdì 22 novembre alle 21 appuntamento con lo spettacolo “Inseguendo una stella: Giuseppe Viviani e Marina di Pisa”. Un racconto per parole e immagini grazie al testo curato dal professor Alessandro Tosi, direttore scientifico del Museo della Grafica di Pisa, che si presta anche come narratore. Al suo fianco la fisarmonica di Franco Bonsignori e la voce di Carla Giometti, che interpretano canzoni e motivi dei tempi di Viviani. A Lorenzo Gremigni sono affidati interventi poetici e canzoni in vernacolo, con le poesie di Braconi, Peluso, Lazzeroni, Giusti, Birga, Sartori, Custer e Vannozzi, per finire con “Er chicco di panìo” di Pierluigi Pieruccetti. Lo spettacolo sarà introdotto da una breve presentazione a cura degli “amici di Bepi”, appassionati collezionisti ed esperti di Viviani (Antonio Cariello, Franco Fiorenzani e Rocco Leone in testa), da un ricordo di Francesco Lepri, nipote del grande incisore pisano e da brevi interventi degli artisti in mostra.

Nello stile di Mumu e di Acquario della Memoria si intrecciano arte e racconto, per una serie di iniziative appassionate e informali che, combinando cura e leggerezza, coinvolgono oltre trenta artisti fra performer, videomaker, musicisti, disegnatori, studiosi. Dalle 19.30 sarà visitabile la mostra “Omaggi e miraggi per Giuseppe Viviani”. Disegni e dipinti di Aldo Dolcetti, Paolo “Pollo” Cioni, Amanzio Crecchi, Cristina Gardumi, Emanuele Messina, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci e Federica Fiorenzani. A cui si aggiungono le incisioni, selezionate da Nicola Micieli, realizzate da Maurizio Boiani, Sandro Bracchitta, Ezio Camorani, Rodolfo Ceccotti, Monica Franchini, Stefano Grasselli, Raffaello Margheri, Vincenzo Piazza, Liliana Santandrea e Laura Stor.

Insieme alla videoinstallazione “Batter d'occhi, giochi di sguardi con Giuseppe Viviani”, di Lorenzo Garzella, Serena Luluk Tonelli e Acquario della Memoria: una sequenza di opere in un gioco audiovisivo fra fissità e movimento, alla ricerca delle sottili ragnatele di sguardi che coinvolgono personaggi, autore e spettatore, frammenti di storie che scorrono silenziosi nelle incisioni e nei dipinti, intrecci fatti di complicità e sospetti, di curiosità, desiderio, ironia, disillusione, malinconia.

Dalle 20.30 apericena su prenotazione a 15 euro spettacolo incluso, dalle 21 spettacolo con offerta minima a 7 euro, necessaria la tessera Mumu/Entes acquistabile a 5 euro. Info e prenotazioni su www.spaziomumu.com e whatsapp al 3716520416.