Turismo, infopoint diffusi in città per l’accoglienza

La firma del protocollo di intesa con le strutture ricettive

Pisa, 23 marzo 2023 - Una rete informativa diffusa per garantire l’accoglienza dei turisti in città in modo sempre più professionale, aggiornato e organizzato. Al fianco degli InfoPoint istituzionali di piazza Duomo, piazza XX settembre e, nel periodo estivo, di Tirrenia, infatti, saranno a breve attivati anche i punti di informazione turistica all’interno delle strutture ricettive aderenti al protocollo d’intesa presentato questa mattina, davanti agli albergatori della città e del litorale. Erano presenti anche i referenti di Confesercenti e Confcommercio. Il protocollo potrà essere sottoscritto anche nei prossimi giorni.



IL PROTOCOLLO - «Pisa è una grande meta del turismo internazionale e lo scorso anno ha ricominciato ad attrarre visitatori come nel periodo pre pandemico, come confermano i dati - ha detto il sindaco Michele Conti -. Il settore alberghiero in questi anni ha sofferto molto ma nonostante tutto molte strutture stanno facendo investimenti rilevanti per migliorare la qualità della propria offerta e di questo voglio ringraziare in primo luogo i titolari che dimostrano di credere nel settore. Noi, oggi, proponiamo un percorso che può aiutare gli operatori nel promuovere al meglio la città nel suo complesso, con tutte le sue attività, musei, eventi, luoghi di arte e di storia, soprattutto fuori dallo spazio circoscritto della piazza del Duomo. Nell’ultimo anno abbiamo visto tanti ospiti anche sui Lungarni, grazie anche alle iniziative di grande richiamo come quelle di Palazzo Blu, del museo della Antiche navi, ma anche il museo della Grafica e al museo di San Matteo. Tutte realtà che vogliamo mettere ancora più in connessione tra loro. Il Comune in questi anni ha fatto tanto per migliorare il decoro urbano, e realizzato interventi su opere di grande pregio artistico e architettonico come la cappella Sant’Agata e il nuovo tratto di mura del Giardino Scotto che da domani sarà a disposizione di tutti, anche dei turisti».



TURISMO - «Una città a forte vocazione turistica come Pisa – ha detto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - deve sempre di più caratterizzarsi e affermarsi anche come destinazione internazionale, accogliente e inclusiva, capace con la propria offerta di rispondere a una domanda sempre più globale. Questo significa quindi una nuova governance del settore».



M.B.