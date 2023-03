Infopoint diffusi in città per l’accoglienza turisti Firmato il protocollo con le strutture ricettive

di Michele Bufalino

PISA

Fare rete per potenziare il turismo in città. Ieri mattina infatti è stato firmato un protocollo di intesa alla presenza degli albergatori della città e del litorale con i referenti delle associazioni di categoria di Confesercenti e Confcommercio. Scopo del protocollo è quello di sperimentare una formula di collaborazione tra pubblico e privato per migliorare l’accoglienza e offrire ai visitatori un servizio di informazione diffusa, integrato al sistema istituzionale Iat e che renda più piacevole e interessante la permanenza in città, contribuendo a valorizzare tutte le eccellenze del territorio, favorendo la circolazione delle informazioni di rilevanza turistica. Al fianco degli InfoPoint istituzionali di piazza Duomo, piazza XX settembre e, nel periodo estivo, di Tirrenia, infatti, saranno a breve attivati anche i punti di informazione turistica all’interno delle strutture ricettive aderenti al protocollo stesso.

La durata del protocollo è prevista fino al 31 dicembre 2023. I dati parlano chiaro. Nel 2022 sono state 82.505 i turisti transitati dai tre Infopoint di piazza Duomo, piazza XX Settembre-palazzo Gambacorti e Tirrenia (periodo estivo). Di questi 24.785 italiani (30%), 44.998 provenienti da paesi dell’Unione Europea (55%) e 12.722 da paesi extra Ue (15%). Tra i paesi di provenienza, oltre all’Italia, ci sono Francia (15.016), Spagna e Portogallo(12.192), Inghilterra (7.222), Stati Uniti (7028), Germania (6.610). Tra le maggiori richieste mappe della città (37%), informazioni varie (26%), musei e monumenti da visitare (7%), bagni pubblici (7%) e altre. "Possiamo fare tanta strada insieme - ha dichiarato il sindaco Michele Conti -. Ringrazio chi ha fatto investimenti importanti negli anni nonostante il Covid. Ci sono tante strutture ricettive di livello con un costante aumento della qualità dell’offerta. Il nostro percorso può aiutare per far capire quanto possa essere attrattiva la città di Pisa". Fa eco al sindaco l’assessore al turismo Paolo Pesciatini: "Per noi è importante un contatto sempre più stretto e diretto tra l’amministrazione e chi lavora nel turismo. Anche dopo tutto quello che è passato sulle nostre vite in questi anni si richiede un sempre maggior contatto e capacità di lettura e interpretazione della realtà. Vorrei che questo protocollo diventasse un metodo da lasciare per il futuro". Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria.

"Sono molto felice per questa iniziativa - dichiara Chiara Ciampolini di Confesercenti -. Doveva essere realizzata anni fa e spero che vada avanti a prescindere dal risultato delle prossime elezioni. Un’opportunità per noi albergatori di lavorare per la città tutti insieme".

Concorde anche Confcommercio: "Ci siamo sentiti coinvolti e protagonisti e questo piano è anche il frutto della collaborazione con le associazioni di categoria - commenta Andrea Romanelli -. Il metodo sottolineato è fondamentale per la crescita turistica di Pisa. è un grande progetto, non un patto di sangue. È il riconoscimento del lavoro di chi lavora nelle strutture tutti i giorni".