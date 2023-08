Incoronata la nuova Miss Litorale Viola, il fiore più bello dell’estate "Un bellissimo sogno che si avvera"

Una vittoria dedicata alla migliore amica "la prima a crederci e a sostenerla" e un passo iniziale verso la realizzazione di un sogno nel cassetto: calcare le passerelle più influenti da Milano a Parigi. Viola Morelli, 15 anni di Nugola (Collesalvetti) e studentessa del Liceo Cecioni di Livorno, domenica sera è stata incoronata Miss Litorale, dopo aver passato le preselezioni al bagno Venere. A consegnarle “lo scettro“ in un simbolico passaggio del testimone è stata la reginetta dell’edizione passata del concorso di bellezza, Silvia Bindi, nella splendida cornice dal parco del Golf Club. Morelli è la quarantunesima reginetta nella storia longeva della manifestazione organizzata da Pro Loco Litorale Pisano e inclusa nel cartellone unico di Marenia Non solo mare 2023. E’ stata una notte di pura magia in cui le aspiranti reginette, guidate dallo storico conduttore della kermesse, Stefano Bini – da tempo a girare apprezzato organizzatore e regista di eventi di moda a livello internazionale – si sono sfidate sul red carpet di Tirrenia prima sfoggiando meravigliosi abiti da sera e rispondendo ad alcune domande del conduttore per presentarsi al pubblico, mentre in un secondo tempo hanno sfilato in costume da bagno. Successivamente la giuria si è riunita per proclamare la vincitrice e le altre sette premiate. Ecco i nomi: sul podio, al secondo posto, Giulia Caushaj, con la fascia di Miss Tirreno Caffè. Al terzo posto, Giulia Meucci, Miss Sciento. Quarto posto per Stelina Gjevori Miss Relax Girl, quinto posto a Giuia Taddei Miss Gui. Al sesto, Erika Lago Miss Elevent, infine a classificarsi settima Martina Vagelli, Miss Principessa Europa. La serata è stata arricchita dalle esibizioni delle scuole di danza Slide Dance Studio di Ghezzano e dalla scuola Proscenium.

Tra i premi consegnati a Morelli, una citybike, un buono acquisto di libri da parte della casa editrice pisana Dreambook e un corso di inglese alla Wall Street English.

Ilaria Vallerini