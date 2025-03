Incontro pubblico e questionario: Cascina illustra il nuovo Piano Operativo Comunale

Cascina (PI), 12 marzo 2025 – Incontro pubblico e questionario online per il nuovo Piano Operativo Comunale. Per i cittadini e i professionisti arriva l’opportunità per conoscere e confrontarsi sul futuro urbanistico del Comune di Cascina. Martedì 18 marzo dalle 17.30 alla Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Cascina si terrà il primo incontro pubblico dedicato alle varie tematiche connesse al procedimento di formazione del Piano Operativo Comunale. Si tratta di un evento aperto a tutti, durante il quale saranno discussi gli obiettivi posti nel documento di avvio del procedimento del Piano Operativo; si parlerà inoltre delle cosiddette varianti anticipatorie e sarà presentato il lavoro sul Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). A oggi siamo nel vivo della fase di elaborazione del Piano e l’incontro sarà un’occasione di approfondimento e spunto per il lavoro di redazione che stanno conducendo gli uffici comunali congiuntamente ai tecnici incaricati.

Relativamente invece alle varianti anticipatorie del POC, il Comune di Cascina ha fissato il proprio indirizzo, dando mandato di elaborare due varianti urbanistiche anticipatorie dell’attuazione di strategie, obiettivi e azioni del nuovo strumento: una relativa agli impianti sportivi, una relativa alla rigenerazione urbana. Per la prima, “il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi e più in generale delle attrezzature di quartiere, è uno dei temi centrali del nuovo strumento di pianificazione urbanistica del Comune, che pone fra i principali obiettivi da perseguire la qualità e l’equilibrata distribuzione sul territorio dei servizi di cittadinanza” dichiara l’assessore Irene Masoni.

E aggiunge: “Con la variante viene modificata la disciplina normativa del Regolamento Urbanistico vigente relativa alle aree pubbliche sportive, in modo da permettere il potenziamento e il miglioramento degli impianti sportivi mediante semplificazioni procedurali”. La variante è stata adottata dal consiglio comunale a gennaio e siamo ora nel periodo in cui è possibile presentare osservazioni. Per quanto riguarda la variante anticipatoria di Rigenerazione Urbana, la documentazione è ancora in fase di redazione.

L’assessore Masoni interviene anche sul tema del recupero e della rigenerazione delle aree produttive e commerciali dismesse, “già con la procedura di avvio del Piano Operativo abbiamo voluto sottolineare che la rigenerazione urbana di queste aree sarebbe stata uno degli obiettivi principali della nuova pianificazione urbanistica”. Partendo da questi chiari indirizzi, l’amministrazione comunale ha pertanto deciso di avviare il lavoro sulla rigenerazione urbana, che riguarderà alcune specifiche aree del territorio, con un’apposita variante al Regolamento Urbanistico vigente che di fatto anticipa il Piano Operativo ed è quindi funzionale alla sua redazione.

Durante l’incontro del 18 marzo verrà inoltre presentato il procedimento relativo al Piano generale del traffico urbano, in corso di redazione. Per supportare il lavoro dei tecnici, da alcuni giorni è già disponibile sulla home page del Comune di Cascina un questionario, aperto a tutti, per rilevare le caratteristiche degli spostamenti e della mobilità sul territorio comunale.