Incontro e riflessioni, in ricordo di Francesco Rubino, sabato 14 settembre a Vicopisano

Pisa, 12 settembre 2024 - Sabato 14 settembre, alle 18, al Circolo ARCI L'Ortaccio, a Vicopisano, familiari, amici, amiche, colleghi di Francesco Rubino, scomparso prematuramente un anno fa, potranno ritrovarsi e ricordarlo. Sarà un momento corale di affetto e amore. Per volontà della famiglia, il 4 maggio, una panchina gigante, realizzata dall'azienda CSC Arredamenti del Comune, è stata posizionata sul Monte Pisano. La panchina ha i colori della natura e del cielo e si raggiunge attraverso una bella passeggiata lungo il sentiero che porta alla Verruca. Francesco amava questi luoghi, li raggiungeva con la sua mountain bike, spesso in compagnia di un amico.

Dal luogo in cui si trova la Big Bench si può osservare un panorama unico e lo sguardo, oltreché sulla splendida pianura sottostante, può arrivare a toccare il mare, mentre alle spalle si può vedere l'imponente sagoma della Fortezza della Verruca. Sedendo su una panchina così grande, anche da adulti, ci si sente piccoli, una sensazione che aiuta a ritrovare lo sguardo del bambino e della bambina, uno stupore genuino che permette di avere una prospettiva diversa, quasi occhi nuovi.

La panchina gigante per Francesco è mappata con il numero 349, nella Big Bench Community (oltre ad essere la seconda della provincia e la 19a in Toscana), insieme ad altre 381 "panchinone” disseminate in vari Paesi del mondo (e altre se ne aggiungono continuamente) e questo consentirà a molti turisti e visitatori di scoprire, e riscoprire, il Monte e di condividere la sua bellezza. Coloro che cercano e scoprono le varie Big Bench hanno un particolare passaporto e a ogni nuova panchina corrisponde un timbro. Sarà proprio l'Ortaccio ad apporre i timbri o a consegnare i passaporti a chi ancora ne è sprovvisto. "È emozionante pensare che tutti coloro che raggiungeranno la panchina - dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e la Vicesindaca Fabiola Franchi - guardando questa meravigliosa parte di mondo da dove la guardava Francesco, siano uniti da un unico, grande abbraccio.

L'Amministrazione ringrazia di nuovo la famiglia per questo dono così speciale, per l'evento di sabato 14 all'Ortaccio e per avere voluto tradurre sensazioni e sentimenti in un progetto così importante che ci auguriamo contribuisca ad arricchire i valori comunitari e sociali."