Incontri formativi per il turismo a Pisa: successo con oltre 100 persone presenti

Pisa, 19 marzo 2025 - Oltre 100 persone, tra residenti e operatori turistici, hanno partecipato, all’auditorium Toniolo dell’Opera del Duomo, al secondo dei quatto appuntamenti formativi organizzati dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa per accrescere consapevolezza rispetto al sito Unesco di piazza Duomo e per condividere il significato di “bene riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. L’incontro dal titolo “Piazza del Duomo: una porta aperta alla città” è stato organizzato in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana. Dopo gli interventi dell’assessore al turismo Paolo Pesciatini e di Donatella De Bonolis dell’Opera della Primaziale Pisana, è seguito l’intervento della professoressa Gabriella Garzella, dal titolo “La Piazza del Duomo nel tessuto urbano cittadino: alla scoperta dei segni di un lontano passato”, e la visita alla scoperta, in loco, del patrimonio del Camposanto e del museo delle Sinopie, guidati dai restauratori dell’Opera della Primaziale Pisana, Umberto Brogi e Chiara Di Marco. Obiettivo dell’incontro era coinvolgere la cittadinanza e gli operatori nella valorizzazione e tutela del sito Unesco, mediante l’elaborazione di strategie volte a migliorare il posizionamento di tutto il contesto territoriale nel mercato turistico. Prossimo appuntamento, dal titolo “Il sito della piazza del Duomo, patrimonio dell’umanità” si terrà martedì 25 marzo sempre all’auditorium dell’Opera del Duomo. L’ultimo incontro sarà, poi, martedì 1° aprile con dal titolo “Accoglienza attiva in una città patrimonio Unesco”, che si terrà in sala delle Baleari del Comune di Pisa. Questo percorso di condivisone e formazione si inserisce in un progetto più ampio finanziato dalla legge n. 77/06 denominato “Supporto all’engagement della comunità e degli operatori: la formazione al patrimonio mondiale” che si articola in una serie di attività formative rivolte alle diverse categorie di persone che quotidianamente vivono la città (residenti, studenti, insegnanti, lavoratori, operatori ...) e che hanno un ruolo, diretto o indiretto, nella tutela e nella promozione del valore universale del sito. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessaria la prenotazione a questo link.