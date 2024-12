Inclusione San Casciano, arriva il co-housing

San Casciano, una frazione sulle rive dell’Arno nel comune di Cascina, La RosaAmara getta le basi per un progetto di co-housing sostenibile in cui convoglieranno diversi pezzetti dell’associazione che da anni si occupa di inclusione, educazione e riabilitazione attraverso la costruzione di piccole comunità sociali. “La Colonica” nascerà in una delle tante proprietà che, in quella zona, sono appartenute alla Marchesa Eugenia Serlupi Crescenzi Ollandini. La RosaAmara, ancora una volta, vuole avviare un progetto “sociale” affrontandolo da un punto di vista sociologico dove la solidarietà, la sostenibilità e la cultura dello scambio e del dono rendono possibile uno stile di vita sano e vivibile per diverse persone.

Il punto di forza de La rosa Amara è da sempre quello della costruzione di legami e anche “La Colonica” nasce con la stessa matrice e lo stesso obiettivo. Alloggi privati , spazi e servizi comuni verranno armonizzati tra loro in modo da salvaguardare la privacy di ognuno ma allo stesso tempo accogliendone il bisogno di socialità e offriranno una risposta pratica e funzionale ad alcune esigenze concrete. La vecchia stalla diventerà un’area comune dove poter condividere momenti conviviali anche aperti alla comunità e un altro spazio verrà adibito alla lavanderia. Poco distante da La Colonica ci sono il circolo “Il Risveglio” e il piccolo orto che da poco più di un anno l’associazione ha avviato vicino alla Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano in collaborazione con la Parrocchia.

Significativo è stato l’incontro con Gabriele Giuglietti, figlio di Elvira Ollandini erede della Marchesa e proprietaria dell’immobile. "L’umanità e la disponibilità mostrata nei confronti dell’associazione hanno permesso il raggiungimento di un accordo che ci ha portati alla decisione di lanciarci in questa ambiziosa avventura. - ha raccontato - Un’avventura che, come ogni progetto significativo, porta con sé rischi e timori, ma che già a pochi giorni dalla sua presentazione sta vedendo il coinvolgimento di tante persone pronte a dare il proprio supporto affinché “La Colonica” prenda vita. Un ringraziamento speciale va al geometra Michele Parrini sta seguendo tutto l’aspetto tecnico".

Anche l’assessore alle politiche sociali Giulia Guainai ha commentato la bella novità "La RosaAmara non smette mai di stupire e con questo progetto conferma la straordinaria capacità di seminare benessere e solidarietà. “La Colonica” non è solo un cohousing ma è un’idea di comunità che prende forma". Contatti: 3343448422 oppure

[email protected]