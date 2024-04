Migliarino (Pisa), 9 aprile 2024 – Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada E80 in direzione di Genova in prossimità dell'uscita di Migliarino.

I cinque feriti, soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco, erano a bordo di un pulmino coinvolto nell’incidente. Allertato Pegaso. Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia stradale.