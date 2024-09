Pisa, 245 settembre 2024 – Grave incidente stradale, questa mattina 25 settembre, in via Aurelia Nord all’altezza della pasticceria Lilli dove una donna di 32 anni residente a Venturina è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, la 32enne è stata trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.