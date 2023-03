Incidente, muore nell’auto finita contro un albero

Incidente mortale in provincia di Pisa, finisce con l'auto contro un albero

San Giuliano Terme (Pisa), 8 marzo 2023 – Incidente mortale a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, sulla strada provinciale 2 Vicarese. Un cinquantenne residente a Pontedera è morto nell’auto finita contro un albero. Non ci sono altre auto coinvolte. E’ accaduto nella mattina di mercoledì 8 marzo intorno alle 9.30.

La macchina avrebbe sbandato finendo contro il fusto della pianta. Un impatto molto violento. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Immediato l’intervento del 118. Si è tentata la rianimazione ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. A intervenire, un’ambulanza con medico della Pubblica Assistenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La provinciale è rimasta chiusa per buona parte della mattinata per consentire i soccorsi e i rilievi. Si cerca di capire cosa abbia causato lo sbandamento e il tragico schianto.

L’uomo si trovava su un’utilitaria grigia. La macchina ha fermato la propria corsa nei pressi di un fosso che corre lungo la strada. I rilievi e le indagini sull’incidente sono della Polizia Municipale.

Nella zona, al momento dell’incidente, la visibilità era buona. Non pioveva e l’asfalto era in buone condizioni. Lo scontro è avvenuto in direzione Pisa, prima di una semicurva. La strada, dai due lati, è delimitata da grossi pini, a qualche metro di distanza l’uno dall’altro. L’auto ha centrato proprio uno di questi alberi.

Tutte le ipotesi sono aperte sulle cause dell’incidente e della conseguente morte dell’uomo, dal malore a una distrazione.