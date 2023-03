Incidente, è morto Andrea Lanini, noto musicista

Per approfondire:

San Giuliano Terme (Pisa), 8 marzo 2023 – Il mondo della musica toscana è in lutto per la morte improvvisa di Andrea Lanini, 51 anni, di Pontedera, batterista e insegnante molto apprezzato in tutta la regione.

L’incidente: cosa è accaduto

L’uomo è deceduto in un incidente avvenuto sulla provinciale Vicarese 2, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.

Erano le 9.30 di mercoledì 8 marzo quando, per cause ora al vaglio della polizia municipale, la macchina guidata da Lanini ha improvvisamente sbandato prima di una semicurva a sinistra schiantandosi contro uno dei pini al lato della strada.

Un impatto devastante. Le condizioni di Lanini sono apparse subito molto gravi ai primi automobilisti di passaggio. E’ stato allertato il 118, arrivato con un’ambulanza della Pubblica Assistenza con medico. Lanini è morto poco dopo. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Ed è grande il cordoglio a Pontedera. La vittima insegnava all’Accademia Musicale di Pontedera. Una grande passione quella per le sette note, che trasmetteva in particolare ai giovani allievi. L’Accademia è una realtà molto attiva sul territorio e Lanini era una delle anime delle iniziative portate avanti dall’associazione.

Al vaglio della polizia municipale i motivi che hanno portato all’incidente e alla morte di Lanini. Non si escluse nessuna ipotesi, dal malore a una distrazione. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Lanini era anche un appassionato della Vespa, e aveva partecipato a raduni e iniziative. Sono centinaia i messaggi sui social network di chi, incredulo, apprende di una morte così improvvisa, un fulmine a ciel sereno. Una persona molto appassionata del suo lavoro, che credeva nel ruolo della musica per conoscere se stessi.