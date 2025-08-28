Donare e riciclare, la gentilezza parte da un gesto

Pisa 28 agosto 2025- Domenica 31 agosto, dalle 15,00 alle 19,00 si terrà la tanto attesa festa del dono e dello scambio del materiale scolastico raccolto, ancora in atto in tutta Pisa e Provincia, presso il Circolo Arci di Putignano .All' ingresso Barbara, Chiara, Debora, Eleonora, Federica, Giulia Graziella, Grazia, Milly, Rachele, Valy Valeria, Rosaria ed il Grinch Gentile guideranno mamme e bimbi nella scelta per la distribuzione del materiale scolastico. L'iniziativa va a sostenere le persone in difficoltà ed è stata realizzata grazie a coloro che hanno collaborato, in particolare modo Valentina Bianchi del Bagno Calipso di Tirrenia, primo presidio di gentilezza per la pace. Sarà possibile portare anche altro materiale scolastico il giorno stesso. Oltre al gesto di aiuto verso chi ha più bisogno, l'iniziativa si pone anche come un modo per dare nuova vita alle cose, promuovendo Il dono del materiale scolastico come una pratica gentile.