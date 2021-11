Pisa, 14 novembre 2021 - Incidente mortale nella notte a Orzignano. Una donna di 74 anni (li avrebbe compiuti mercoledì prossimo), M.B., di San Giuliano Terme, è morta.

L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte; l'auto sulla quale viaggiava la donna è finita in un fosso, ribaltandosi. Sul posto la Misericordia di Pisa, la polizia e i vigili del fuoco; i soccorsi sono stati tempestivi, ma i tentativi di rianimazione non hanno dato l'esito sperato. Non è escluso che l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia possa aver contribuito a far uscire l'auto di strada. Non ci sono altri mezzi coinvolti né altri feriti.