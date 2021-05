Pisa, 25 maggio 2021 - Un'altra tragedia in provincia di Pisa. È morto infatti dopo una settimana in ospedale il 13enne che aveva avuto un incidente mentre si trovava con la sua bici insieme ad amici. Lo scontro con uno scooter a un incrocio a Navacchio era stato violento. Dolore nella frazione cascinese. Il piccolo era stato rianimato sul posto e poi portato dell'ambulanza della Pubblica assistenza in Pronto soccorso. In questi giorni i medici hanno tentato ogni via per salvarlo. Poi il decesso.

© Riproduzione riservata