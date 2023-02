“Abbiamo temuto un assalto”: furgone con detenuti nel canale, dieci i feriti

San Giuliano Terme (Pisa), 21 febbraio 2023 – “All’inizio abbiamo temuto un assalto per far evadere i detenuti. Ci sono stati momenti di concitazione”.

L’incidente: cosa è accaduto

Sono le parole della Polizia Municipale di San Giuliano Terme, intervenuta insieme al 118 e alle forze dell’ordine nella prima mattina di martedì 21 febbraio, erano circa le otto, sulla statale del Brennero, quella che conduce a Lucca.

Un furgone della Polizia Penitenziaria che stava trasferendo dei detenuti è rimasto coinvolto in un incidente con altre due auto. Il furgone, insieme a uno dei mezzi, è finito nel canale. Non ci sono stati feriti gravi, ma sono in tutto dieci, compresi i detenuti, le persone che hanno riportato conseguenze fisiche nello scontro.

"Il conducente di un’auto, una Fiat, ha sorpassato il furgone della penitenziaria. Dalla parte opposta arrivava un altro mezzo. Le due auto si sono scontrate. Quella che stava sorpassando il furgone ha trascinato il veicolo della Penitenziaria nel canale. I mezzi si sono ribaltati”.

Immediato l’intervento della Municipale. La strada è stata chiusa vista la delicatezza della situazione. Sono intervenuti diversi mezzi delle forze dell’ordine. Si temeva infatti che fosse in atto un assalto per far evadere i detenuti, cosa che fortunatamente, si è capito dopo poco, non stava avvenendo. Era un incidente, ma con una decina di persone leggermente ferite appunto. E’ intervenuto il 118 con varie ambulanze.

Sul luogo dell’incidente anche il sostituto procuratore Pelosi. E’ stato disposto il sequestro dei mezzi per capire esattamente come sono andate le cose e stabilire le responsabilità. Sono stati poi i vigili del fuoco a estrarre i mezzi dal canale con un’autogru e a mettere l’auto e il furgone in sicurezza.

"Il tema della corretta condotta stradale è una questione centrale per il nostro Comune, nel quale si diffonde un'articolata rete viaria sotto la competenza di più enti, ma conforta il fatto che sia stato evitato il peggio nonostante le dinamiche dell'incidente spaventino per come si sono evolute – afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio –. Ci tengo a ringraziare il comandante della Polizia municipale Nocchi e gli agenti che lo hanno supportato in una situazione complessa, sia per dinamica che per mezzi e soggetti interessati”.