Furgone della Penitenziaria vola nel canale: detenuti e agenti feriti

Incidente a San Giuliano Terme, coinvolto furgone della Penitenziaria (foto Valtriani)

Pisa, 21 febbraio 2023 – Un incidente stradale tra un furgone della polizia penitenziaria che trasportava alcuni detenuti e un'auto, avvenuto stamani prima delle 8 sulla statale dell'Abetone e del Brennero tra San Giuliano Terme e Pisa, ha mandato in tilt il traffico in entrata e uscita dalla città della Torre pendente in tutta la zona nord.

Le foto dello scontro

Il furgone della Penitenziaria è finito in un canale. Nello scontro ci sono stati quattro feriti, tutti trasferiti in codice giallo all'ospedale di Pisa. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati la strada statale è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora. Poi c’è stata la riapertura.

Sul posto oltre al 118 con diverse ambulanze, anche i vigili del fuoco e il personale dell'Anas, impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di San Giuliano Terme.