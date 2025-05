Incidente, fuoco e caos. Inferno nel sottopasso

Un camion frigo adibito a trasporto di generi alimentari è rimasto incastrato e ha preso fuoco nel primo pomeriggio di ieri sotto il sottopasso ferroviario di via Carlo Francesco Gabba, nel quartiere Barbaricina. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città, causando l’interruzione sia della circolazione stradale che di quella ferroviaria con ritardi fino a 200 minuti. Il mezzo, secondo quanto ricostruito, trasportava motori collocati sulla parte superiore della cella frigorifera. Durante la marcia, il camion ha urtato la struttura del ponte, rimanendo bloccato. Poco dopo ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. Paura invece per gli studenti universitari del dipartimento lì vicino. L’incendio, infatti, ha reso necessaria l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune aule del vicino dipartimento di Ingegneria ed Energia dell’Università di Pisa, raggiunte dai fumi sprigionati dalla combustione. L’allarme è scattato alle 14:39 e i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti con più squadre, agendo su due fronti: la messa in sicurezza del mezzo incendiato e le verifiche strutturali sul ponte ferroviario, per accertare eventuali danni causati dal calore. Sul posto sono intervenute anche la polizia municipale e le forze dell’ordine, oltre al personale tecnico di Rfi. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per ore ed è stato reso necessario anche l’ausilio dell’autogrù dei vigili. Le valutazioni dei tecnici sono state necessarie per escludere compromissioni alla stabilità della linea ferroviaria soprastante. A causa dell’incidente, il traffico ferroviario è stato sospeso sulla tratta Pisa–Lucca e Pisa–Viareggio e Pisa-Genova, in corrispondenza della stazione di Pisa San Rossore. La circolazione è rimasta interrotta fino a poco dopo le 18 di ieri. Numerosi treni regionali e a lunga percorrenza hanno subito ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso, creando non pochi disagi ai viaggiatori. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti. Mentre il traffico veicolare è, nel momento in cui scriviamo, sempre interrotto in entrambe le direzioni di marcia.

Enrico Mattia Del Punta