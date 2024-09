Grave incidente in FiPiLi, c’è un morto. Traffico bloccato verso Livorno. Chi era la vittima

Lavoria (Pisa), 25 settembre 2024 – Un grave incidente stradale all’altezza di Lavoria ha creato problemi e disagi in FiPiLi ed è costato la vita ad un uomo. In base ad una prima ricostruzione lo scontro avrebbe coinvolto più autovetture, causando la morte di Sandro Banchellini, 48 anni, volontario della Croce Rossa molto conosciuto nel pisano. Residente a Latignano, era uno degli amministratori del gruppo Facebook e Whatsapp I Dannati della FiPiLi.

L’incidente è avvenuto tra la diramazione per Pisa e lo svincolo di Vicarello, in direzione Livorno. A quanto pare in quel punto è presente un cantiere. Un mezzo pesante avrebbe tamponato la jeep della Croce Rossa guidata da Banchellini che in quel momento era ferma. Pare che il volontario fosse a bordo strada insieme al conducente di un’altra autovettura a causa di un mezzo in panne.

Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e questo ha inevitabilmente generato grosse code. Per Banchellini non c’è stato niente da fare, mentre l’altra persona ferita è trasportata in ospedale in codice rosso.