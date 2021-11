Pisa, 1° novembre 2021 - Tragedia nella notte di Halloween. Un uomo di 50 anni di Ripafratta (San Giuliano) è morto alla guida della sua auto che si è scontrata con un'altra vettura. Le cause sono ancora in corso di accertamento. È successo tra Avane e Filettole (Vecchiano) in via Verdi, poco dopo le 23. Nello scontro, è rimasto ferito anche un giovane del '98. Sul posto, oltre ai sanitari della Misericordia di Pisa, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, anche i carabinieri per i rilievi. Due comunità in lutto con i rispettivi sindaci, Sergio Di Maio e Massimiliano Angori. "Siamo addolorati e vicini alla famiglia della vittima".

